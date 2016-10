Van Bommel traut Leipzig Platz drei zu

Mark van Bommel traut RB Leipzig Platz drei zu

Ex-Bayern-Spieler Mark van Bommel ist sich sicher, dass sein ehemaliger Klub die Bundesliga auch in den kommenden Jahren dominieren wird. Dahinter sieht er die Dortmunder Borussia - und dann schon Aufsteiger RB Leipzig.

Er sei sich "ziemlich sicher", dass Bayern in den nächsten Jahren von keiner Mannschaft ernsthaft gefährdet werden kann. Um die Dominanz des Rekordmeisters zu brechen, müsse unter anderem für Borussia Dortmund "alles richtig laufen. Und das ist nicht wirklich realistisch", sagte der Niederländer in einem Interview gegenüber "bundesliga.com". "Sie dürfen keine Verletzten und keine schweren Phasen haben. Im Moment ist die Lücke einfach zu groß. Bayerns Kader ist zu tief besetzt und zu erfahren", so der ehemalige Mittelfeldspieler, der in 123 Bundesligaspielen das Trikot des FC Bayern trug.

Hinter den beiden Schwergewichten des deutschen Fußballs sieht der mittlerweile 39-Jährige Aufsteiger RB Leipzig als dritte Kraft. "Bayern wird Meister, da bin ich mir sicher. Auf Platz zwei sehe ich Borussia Dortmund und dann schon Leipzig. Das ist zwar überraschend, aber das ist mein Tipp." Die Neuling müsse das in den ersten Spielen angeschlagene Tempo zwar erstmals halten, aber "sie haben ganz bestimmt das Potenzial dazu".

Sympathien für den BVB

Auch wenn er dem BVB den Titel in diesem Jahr nicht zutraut, so hegt van Bommel doch einige Sympathien für das Team von Thomas Tuchel. "Ich mag die Mannschaft. Es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Sie spielen wirklich stark nach vorne, allerdings gehen die Titel meistens an das Team, das die wenigsten Gegentore kassiert. Obwohl Dortmund hinten solide spielt, habe ich da so meine Zweifel", so der Ex-Münchner, der vor allem von zwei Spielern im schwarz-gelben Dress schwärmt: Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé.

Der Gabuner habe sich in den letzten Monaten in Jahren zu einem "kompletten Stürmer" entwickelt. "Er ist ein echter Charakter. Er glaubt an sich selbst und macht einen sehr guten Eindruck. Auch Dembélé hat riesiges Potenzial. Die beiden ergänzen sich außergewöhnlich gut", so van Bommel.