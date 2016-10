Bestätigt: Türken buhlen um Demirbay

Kerem Demirbay könnte bald für die Türkei kicken

Offensivspieler Kerem Demirbay hat sich durch seine starken Auftritte im Trikot der nach wie vor ungeschlagenen TSG 1899 Hoffenheim in den Fokus der türkischen Nationalmannschaft gespielt.

Die Türken "haben nachgefragt, das kann ich bestätigen", sagte der in Herten geborene Sohn türkischer Eltern dem "kicker": "Ich lasse es auf mich zukommen. Die Perspektive ist natürlich wichtig. Aber ich entscheide aus dem Bauch heraus. Wenn der mir ein Zeichen gibt, dann folge ich ihm. Aber beide Länder liebe ich sehr."

Der 23-Jährige hat ein Dutzend Länderspiele für türkische Juniorenteams absolviert. Im vergangenen Jahr wurde Demirbay allerdings in das Aufgebot der deutschen U21 für die EM-Endrunde in Tschechien nominiert, dort blieb er allerdings ohne Einsatz.

Demirbay kam im Sommer für 1,7 Millionen Euro Ablöse vom Hamburger SV in den Kraichgau. Zuvor hatte der HSV den Deutsch-Türken an die Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

"Hatte ein Stück weit Pech"

Gegen eben jenen HSV, bei dem Demirbay einfach keinen Stammplatz finden wollte, tritt der in Herten geborene Linksfuß am elften Spieltag an. Für ihn durchaus kein ganz alltägliches Spiel. Er müsse dem HSV zwar "nicht beweisen", aber wichtig sei die Partie für ihn dennoch, bestätigte Demirbay.

Das Vertrauen, das ihm bei den Hanseaten versagt blieb, spürt der Mittelfeldakteur aktuell in Hoffenheim, wo Markus Gisdol zuletzt fest auf Demirbay setzte. "Jetzt habe ich einen Trainer hinter mir, der mir volles Vertrauen schenkt. Zuvor hatte ich einfach ein Stück weit Pech", kommentierte der Deutsch-Türke seine Lage im "kicker".