Bayer-Star: Ausstiegsklausel doch viel höher?

Bis 2019 ist Julian Brandt vertraglich noch an Bayer Leverkusen gebunden

Leverkusens Youngster Julian Brandt hat, wie bereits zu Beginn der Woche berichtet, eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier stehen. Diese erlaubt es ihm, Bayer 04 bereits ein Jahr vor Vertragsende 2019 für eine bestimmte Summe zu verlassen.

Diese per Klausel festgeschriebene Ablösesumme soll jedoch deutlich höher sein, als am Mittwoch in der "Sport Bild" berichtet. Laut Informationen der Fachzeitschrift "kicker" wurde die Ablösesumme für den 20-jährigen Julian Brandt im Jahr 2018 auf rund 20 Millionen Euro festgeschrieben. Diese liegt damit klar über den zuletzt kolportierten 12,5 Millionen Euro.

Aber auch die 20-Millionen-Marke scheint für einen Spieler mit der fußballerischen Veranlagung eines Julian Brandt in der heutigen Zeit mit explodierenden Transferkosten nicht besonders hoch. Die sportliche Leitung der Werkself um Sportdirektor Rudi Völler und Manager Jonas Boldt wird demnach auch weiterhin bemüht sein, mit Hilfe eines neuen Kontraktes diese Ausstiegsklausel streichen zu lassen. Zuletzt wurde sogar über eine mögliche Gehaltsverdopplung für den Nationalspieler spekuliert.

In dieser Saison hängt der Außenstürmer sein Topform zwar noch etwas hinterher, dennoch stand er bei allen Bundesliga- und Champions-League-Spielen der Rheinländer in dieser Saison auf dem Rasen. Auf sein erstes Saisontor wartet Brandt dabei aber noch.