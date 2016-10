Wilmots dementiert VfL-Gerüchte

Marc Wilmots hat Kontakte zum VfL dementiert

Kommt Marc Wilmots oder nicht? Nachdem der ehemalige belgische Nationaltrainer zuletzt mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde, äußerte sich der 47-Jährige nun selbst zu den Gerüchten um seine Person.

Laut "Het Nieuwsblad" ist der Ex-Profi, der insgesamt 138 Bundesligaspiele für den FC Schalke auf dem Buckel hat, einer der möglichen Kandidaten auf die Nachfolge von Dieter Hecking. Wilmots selbst weiß davon jedoch nichts. "Ich habe keine Gespräche mit Wolfsburg geführt", verriet der Belgier dem "kicker". Ein mögliches Engagement in Wolfsburg sei "eine Erfindung der Medien", die er nicht weiter kommentieren wolle.

Zwar schreibt der "kicker", dass sich Wilmots derzeit in Gesprächen mit einigen Klubs befindet, der VfL steht aber angeblich nicht auf der Liste. Generell könne er sich aber eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. "Deutschland ist immer eine Option für mich", so der Ex-Nationaltrainer der "Roten Teufel", der die Bundesliga für "eine der besten Ligen in Europa" hält.

In Wolfsburg dürfte die Trainersuche damit erst einmal weitergehen. Dass Valérien Ismaël einen langfristigen Job in der ersten Mannschaft der Niedersachsen erhält, ist zumindest laut Informationen der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" unwahrscheinlich. Wie das Blatt berichtet, ist VfL-Manager Klaus Allofs bereits auf der Suche nach einer "großen Lösung". Wie diese aussehen könnte, ist noch immer offen.