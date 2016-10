96: Ohne Schmiedebach ins Pokalduell

Hannover muss auf Manuel Schmiedebach verzichten

Zweitligist Hannover 96 muss im DFB-Pokal auf Manuel Schmiedebach verzichten. Der 27-Jährige leidet unter einer Oberschenkelverletzung und kann in der Zweitrunden-Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (ab 18:30 Uhr) nicht mitwirken.

Manuel Schmiedebach fehlt wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel gegen @f95: https://t.co/WpnsuBnJ10. Gute Besserung, Schmiede! #H96 — Hannover 96 (@Hannover96) 24. Oktober 2016

Der Mannschaftskapitän der Hannoveraner sollte beim Spiel am zurückliegenden Sonntag in Nürnberg eigentlich von Beginn an ran, verletzte sich da allerdings beim Warmmachen. Eine eingehende Untersuchung am Montagmorgen gab dann Gewissheit. Ob es für das nächste Ligaspiel der 96er gegen die Würzburger Kickers (Sonntag ab 13:30 Uhr) reichen wird, ist noch offen.