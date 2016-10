1860: Runjaic fordert Wiedergutmachung

Kosta Runjaic fordert Wiedergutmachung

Am 2. Oktober setzte es für den derzeit arg kriselnden TSV 1860 München bereits eine 0:2-Klatsche in Würzburg, gut drei Wochen später bekommen die Löwen im Pokal die Chance, die Scharte auszuwetzen. Der angezählte Costa Runjaic stellte sich vor der Partie der Presse.

Von der Personalfront gibt es gute und schlechte Nachrichten: Der gerade erst genesene Brasilianer Rodnei fehlt den Löwen in der zweiten Pokalrunde wegen "muskulärer Probleme" ebenso wie Sebastian Boenisch Ivica Olić und Vitus Eicher. Filip Stojković befindet sich laut Coach Kosta Runjaic hingegen wieder voll im Training. Zudem meldete sich der zuletzt verletzte Miloš Degenek wieder fit. Auch Felix Uduokhai und der zuletzt zur Zweiten verbannte Michael Liendl könnten Kandidaten für den Kader sein.

Nach zuletzt vier Liga-Niederlagen nacheinander steht Trainer Runjaic in Unterfranken extrem unter Druck. "Wir wollen mit einem Spiel, mit einem Erfolgserlebnis die Wende hinbekommen", sagte er am Montag. In der Liga hatte der TSV Anfang Oktober mit 0:2 in Würzburg verloren. "Wir wollen das als Team wiedergutmachen", sagte Runjaic.

Damit die geforderte Wiedergutmachung gelingt, verlangt Runjaic von seinem Team eine ähnlich leidenschaftliche Leistung wie zuletzt gegen Stuttgart, als der TSV knapp verlor. "Wer gegen Würzburg den Kampf nicht von der ersten Sekunde annimmt, wird dort verlieren", so Runjaic.

Von einem Elfmeterschießen geht der Trainer der Münchner hingegen scheinbar gar nicht erst aus. Er "lasse kein Elfmeterschießen üben" und könne die "Drucksituation nicht im Training simulieren".