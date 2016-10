Überraschung! Gisdol verzichtet auf Halilović

Halilović wird im Pokal nicht spielen

Der Hamburger SV verzichtet im Pokalspiel beim Regionalligisten Hallescher FC am Dienstag etwas überraschend auf Mittelfeldspieler Alen Halilović.

Unser Kader für das Pokalspiel #HFCHSV:

Adler, Mathenia, Müller, Hunt, Gregoritsch, Kostic, Wood, Lasogga, Waldschmidt 1/2 pic.twitter.com/CwuWUvAGUX — Hamburger SV (@HSV) 24. Oktober 2016

Trainer Markus Gisdol berief den Kroaten nicht in den 18 Profis umfassenden Kader. Halilović hatte in der ersten Pokalrunde vor zwei Monaten beim Drittligisten FSV Zwickau den Treffer zum 1:0-Sieg erzielt. Der 20-Jährige war in der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt (0:3) erstmals in der Startelf zum Einsatz gekommen und hatte enttäuscht.

Um die geringen Einsatzzeiten des kroatischen Talents gab es zuletzt beim HSV immer wieder Diskussionen. Dabei hatte Gisdol erst kürzlich gemahnt: "Das Ganze ist mittlerweile ein Politikum. Wir tun jetzt gut daran, den Jungen ein wenig in Ruhe zu lassen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er ein sehr guter Spieler werden kann." Dass er genau das ist, wird er gegen den HFC vorerst nicht zeigen können.