Lewy, Robben, Sieg! Bayern schlägt FCA

Der FC Bayern siegte mühelos in Augsburg

Bayern München hat dank der glänzend aufgelegten Robert Lewandowski und Arjen Robben auch Teil zwei seiner Augsburg-Woche erfolgreich und souverän gemeistert.

Drei Tage nach dem 3:1-Erfolg im DFB-Pokal gewann der erneut haushoch überlegene deutsche Rekordmeister in der Liga beim teils überforderten FCA mit 3:1 (2:0) und untermauerte seine Spitzenposition.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti musste vor dem Gruppenspiel in der Champions League am Dienstag bei der PSV Eindhoven nur selten an ihre Grenzen gehen. Die harmlosen Augsburger, die im hinteren Mittelfeld platziert sind, hatten den Bayern erneut wenig entgegenzusetzen.

Kacar leitet das 0:3 ein

Torjäger Lewandowski brachte die Münchner in der 19. Minute nach feinem Pass von Robben mit seinem sechsten Saisontor in Führung. Zwei Minuten später bediente der Pole maßgenau den Niederländer - 2:0. Bei beiden Bayern-Treffern agierte die FCA-Defensive arg nachlässig.

Ein kapitaler Fehlpass von Gojko Kacar leitete dann das 3:0 der Bayern in der 48. Minute ein: Erneut bedankte sich "Robbandowski". Diesmal spielte wieder Robben seinem Stürmerkollegen den Ball in den Lauf, dieser umdribbelte FCA-Torwart Marwin Hitz und schob dann ein. In der 67. Minute gelang Ja-Cheol Koo das 1:3, wobei die Bayern-Abwehr patzte.

Sieben Neue in der Startelf

Ancelotti rotierte im Vergleich zum Pokalspiel wieder zurück und nahm diesmal sieben Wechsel vor. Bei Augsburg waren drei Neue dabei. Einer davon, Kapitän Paul Verhaegh, hatte auch die erste Chance des Spiels, als er in der 5. Minute Bayern-Torwart Manuel Neuer mit einem Weitschuss zu einer Glanzparade zwang.

Ansonsten sahen 30.660 Zuschauer in der ausverkauften WWK-Arena wie schon am Mittwoch ein einseitiges Spiel mit klar dominanten Bayern, die in der ersten Hälfte 79 Prozent Ballbesitz hatten und wieder früh alles klar machten. Glück hatten die Bayern allerdings, dass Ja-Cheol Koo aus einem kapitalen Fehlpass von Xabi Alonso Sekunden vor dem Halbzeitpfiff nicht mehr machte.

Nach dem 3:0 dachten die Bayern wohl schon an Eindhoven, wodurch der FCA kurzzeitig etwas besser ins Spiel kam. Die Münchner, bei denen der lange verletzte Holger Badstuber nach gut einer Stunde weitere Spielpraxis sammeln durfte, hatten dennoch einige weitere gute Chancen durch Lewandowski und Mats Hummels. Hitz verhinderte aber eine höhere Niederlage.