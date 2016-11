Wird Luhukay neuer Ingolstadt-Coach?

Luhukay könnte ein Kandidat beim FCI sein

Zehn Spiele ohne Sieg haben Markus Kauczinski seinen Job beim FC Ingolstadt gekostet. Nun sucht der Aufsteiger des letzten Jahres nach einem neuen Trainer. Der soll Bundesliga-Erfahrung mitbringen.

FCI-Geschäftsführer Harald Gärtner wollte einen "Impuls setzen" und entband Kauczinski daher von seinen Aufgaben. "Er hat alles probiert, um das Schiff zu wenden. Das ist nicht gelungen. Deshalb ziehen wir die Reißleine." Nun sind die Oberbayern auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter, der die verunsicherte Mannschaft wieder in die Spur bringen soll.

Intern sollen laut "kicker" bereits jede Menge Namen im Umlauf sein. Sportdirektor Thomas Linke und Gärtner fahnden seit Sonntag auf Hochtouren. Das Profil ist klar vorgegeben: "Wir brauchen einen Trainer, der die Liga kennt und weiß, worauf er sich einlässt. Vor allem aber einen, der Feuer und Power hat, diese Herausforderungen anzunehmen", betonte der Geschäftsführer.

Daher spekuliert die Fachzeitschrift, dass der derzeit vereinslose Jos Luhukay ein heißer Kandidat für die Nachfolge des gescheiterten Kauczinski sein könnte. Er sammelte in Gladbach, beim FC Augsburg und in Berlin jede Menge Erfahrung in Deutschlands höchster Spielklasse und wäre - nach seinem Rücktritt von seinem Trainerposten beim VfB Stuttgart - zu haben.

Sollte es Luhukay werden, wartet jede Menge Arbeit auf den Niederländer. "Es stand eine Mannschaft auf dem Platz, die ohne Selbstvertrauen und Mut agiert hat. Das war ein Abbild der gesamten Saison. Diese Spirale müssen wir mit aller Macht durchbrechen", sagte Gärtner in der Hoffnung, dass es dem neuen Mann an der Seitenlinie gelingen kann, die Ingolstädter wieder auf Kurs zu bringen.

Die Chancen auf den Klassenerhalt stehen nach nur zwei Punkten aus zehn Spielen allerdings denkbar schlecht. Seit dem Start der Bundesliga ist es noch keinem Team mit gleicher Punktausbeute gelungen, die Klasse zu halten.