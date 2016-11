U21 testet gegen England und Portugal

Stefan Kuntz und die U21 treffen auf Portugal und England

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bereitet sich im Frühjahr 2017 mit Heimspielen gegen England und Portugal auf die EM in Polen vor.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz erwartet am 24. März zunächst die Three Lions, der Spielort ist noch offen. Vier Tage später geht es im Stuttgarter Gazi-Stadion gegen Portugal.

Gegen die Iberer hatte die U21 im EM-Halbfinale 2015 mit 0:5 verloren, seither gab es aber zwölf Siege in zwölf Spielen.

Die U21 in Polen findet vom 16. bis 30. Juni 2017 statt. Die Gruppen werden am 1. Dezember in Krakau ausgelost.