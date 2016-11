Serie gestoppt: Skibbes Griechen verlieren

Skibbe verliert mit Griechenland gegen Weißrussland

Nach fünf Siegen in Folge ist die Erfolgsserie gerissen: Michael Skibbe hat mit der griechischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Weißrussland eine Niederlage kassiert.

Der Europameister von 2004 unterlag am Mittwoch in einem Länderspiel in Piräus Weißrussland mit 0:1 (0:1). Sergey Politevich (14.) erzielte das entscheidende Tor.

In der Qualifikation für die WM 2018 in Russland liegt Skibbes Team nach drei Siegen in der Gruppe H punktgleich mit Tabellenführer Belgien auf Rang zwei. Nächster Gegner ist am Sonntag Bosnien-Herzegowina.