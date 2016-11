Thiago: "Werde meinen Vertrag erfüllen"

Thiago Alcántara bereut seinen Wechsel zum FCB nicht

Thiago Alcántara wechselte 2013 unter Pep Guardiola vom FC Barcelona zum FC Bayern München. Dort entwickelte sich Peps Musterschüler zur festen Säule beim deutschen Rekordmeister. Doch auch unter Carlo Ancelotti fühlt sich der Spanier pudelwohl in München und denkt nicht an einen vorzeitigen Abschied.

"Ich möchte meinen Vertrag erfüllen. Ich plane nicht zu gehen", so der 25-Jährige in einem Interview mit dem spanischen Radiosender "Cadena Cope". Dabei geriet der Stratege über seinen neuen Trainer Carlo Ancelotti regelrecht ins Schwärmen: "Ich habe noch nie in meinem Leben eine bessere Spieler-Trainer-Beziehung gesehen, wie unter Ancelotti. Er ist fantastisch und weiß ganz genau, wie er spielen lassen will."

Außerdem freue sich er sich darüber, dass Ancelotti "in dieser Saison einen sehr guten Einfluss auf Bayern hat". Der Wechsel zum FC Bayern München sei damals auch wegen der jetzigen, positiven Entwicklung der richtige Schritt gewesen: "Ich bereue es nicht, vom FC Barcelona gegangen zu sein", so Thiago weiter. Allerdings würde er in Nachdenken geraten, falls ein Angebot seines alten Vereins käme, den 25-Jährigen zurück zu holen.

Thiagos Traum vom WM-Titel

Thiago, der am Samstag mit seiner Landesauswahl klar gegen Mazedonien mit 4:0 gewinnen und einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland machen konnte, will nicht nur mit dem FC Bayern München den größtmöglichen Erfolg einfahren: "Einer meiner Träume ist es, einen Titel mit der Selección hochzuheben. "Wir sind Fußballer, die eine Epoche prägen wollen", so der in Italien geborene Mittelfeldspieler.

Nach dem für kommenden Dienstag (21:00 Uhr) geplanten Freundschaftsspiel gegen England, geht Thiagos Blick aber schnell wieder in die Bundesliga und auf das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:00 Uhr). Dort kann Thiago sein Können erneut unter Beweis stellen.