Ungarn kassiert Heimpleite gegen Schweden

Bernd Storck und seine Ungarn unterlagen Schweden

Trainer Bernd Storck hat mit Ungarns Nationalmannschaft den Härtetest gegen Schweden verloren.

Im Duell zweier EM-Teilnehmer unterlagen die Ungarn am Dienstagabend beim 108. und letzten Länderspiel vom früheren Bundesliga-Torwart Gábor Király in Budapest 0:2 (0:1). Sam Larsson vom SC Heerenveen in der 30. und Isaac Thelin von Girondins Bordeaux in der 67. Minute waren für die "Tre Kronor" erfolgreich.

2-0! Det slutade med en härlig seger mot Ungern i landskampen. Målskyttar blev debutanten Sam Larsson och @ikiesethelin. 25 mars väntar Vitryssland i VM-kvalet på Friends Arena. Vi ses då! #swemnt A photo posted by Sweden Men's National Team. (@swemnt) on Nov 15, 2016 at 12:44pm PST

Ungarn liegt in der Qualifikation zur WM 2018 in Gruppe B mit sieben Punkten hinter der Schweiz (12) sowie Portugal (9) auf Platz drei und muss um die erste Endrunden-Teilnahme seit 1986 bangen. Die Schweden sind in Gruppe A mit sieben Punkten hinter Frankreich (10) und den Niederlanden (7) ebenfalls Dritter.