BVB jagt polnischen Youngster

Karol Linetty hat angeblich das Interesse von Borussia Dortmund geweckt

Erst in diesem Sommer wechselte der zentrale Mittelfeldspieler Karol Linetty von Lech Posen zu Sampdoria Genua. Doch nach wenigen Monaten als Stammspieler der Italiener soll Borussia Dortmund angeblich ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen haben.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben nicht nur der BVB, sondern noch einige andere Klubs ein Auge auf Linetty geworfen. Kein Wunder, schließlich ist der Pole Stammspieler und gehört bei Sampdoria zu den vier Akteuren mit den meisten Einsatzminuten. Und das obwohl er erst seit diesem Sommer in der Serie A kickt. Zuvor spielte er seit der Saison 2012/2013 in der polnischen Ekstraklasa für Lech Posen. Schon 2014 soll der BVB Interesse am Youngster gehabt haben, damals aber erst einmal für seine zweite Mannschaft.

Nun ist der Mittelfeldregisseur aber in Genua angekommen und fühlt sich dort pudelwohl. "Am Anfang war es nicht einfach", gab der Pole im Interview zuletzt zu: "Aber je mehr Zeit vergeht, desto leichter wird es. Ich sage Ihnen eines: Ich habe mich in dieses Land verliebt. Die Stadt ist sehr schön, schönes Wetter, nicht kalt. Das Essen ist super und jeder liebt Fußball".

Offensichtlich ist Linetty also sehr glücklich in Genua. Den Stammspieler aus der Serie A zu holen, dürfte den BVB also eine ordentliche Summe kosten. Zumal dessen Vertrag dort bis 2021 datiert ist. Sein aktueller Marktwert liegt bei knapp 3,2 Millionen Euro, dürfte angesichts seiner aktuellen Leistungen aber in die Höhe schnellen.