SCP zieht Reißleine: Coach Müller entlassen

Kellerkind Paderborn trennt sich von Müller

Das neuerliche Debakel hat das Fass zum Überlaufen gebracht: Der SC Paderborn hat auf seinen Absturz mit der Entlassung von Trainer René Müller reagiert. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Keine 24 Stunden nach dem 0:6 bei den Sportfreunden Lotte erfolgte die Trennung. "Das Auftreten der Mannschaft in Lotte hat uns keine andere Wahl gelassen. Die Spieler sind jetzt gefragt, den Aussagen der vergangenen Wochen auch Taten folgen zu lassen. Wir brauchen eine Mannschaft, die alles für den Verein gibt und die Fans mit ihrem Einsatzwillen begeistert", erklärte SCP-Präsident Martin Hornberger.

Müller hatte das Amt am 3. März übernommen. Die Paderborner, 2014/15 noch Bundesligist, waren in der Vorsaison auch aus der 2. Liga abgestiegen. In der 3. Liga steht der dauerkriselnde Klub im Tabellenkeller auf Platz 17.