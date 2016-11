Splitter: Rekord-Gelb & 250 Bayern-Pleiten

Manuel Neuer stand bei der 250. Auswärtspleite der Bayern auf dem Platz

Der 11. Spieltag des deutschen Oberhauses ist Geschichte und hatte einiges zu bieten. Darunter ein Jubilar in Köln und die 250. Auswärtspleite der Bayern.

TORE: In den Partien des 11. Spieltags fielen 24 Tore - dies entspricht einem Schnitt von 2,66 Treffern pro Spiel. Die Torjägerliste führen der Kölner Anthony Modeste und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund gemeinsam mit je zwölf Treffern an. Es folgt Robert Lewandowski von Bayern München mit sieben Toren.

ZUSCHAUER: Zu den Begegnungen des 11. Spieltags strömten 330.222 Zuschauer in die Stadien - im Schnitt 36.691. Ausverkauft waren die Arenen in Wolfsburg (30.000 gegen Schalke) und Dortmund (81.360 gegen Bayern). Die Gesamtzuschauerzahl in dieser Saison beträgt 4.110.220 (Schnitt: 41.517).

PLATZVERWEISE: Am 11. Spieltag wurde kein Spieler des Feldes verwiesen. Es bleibt in der laufenden Saison bei 17 Platzverweisen (11 Rote Karten/6 Gelb-Rote Karten). In der vergangenen Spielzeit wurden insgesamt 40 Spieler des Feldes verwiesen (15 Rote Karten/25 Gelb-Rote Karten).

EIGENTORE: Am 11. Spieltag traf Julian Baumgartlinger von Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen RB Leipzig ins eigene Tor. In der laufenden Saison wurden damit vier Eigentore erzielt. In der vergangenen Spielzeit waren es 27.

ELFMETER: In den Partien des 11. Spieltages wurde zweimal auf Strafstoß entschieden. Yunus Mallı vom FSV Mainz 05 verwandelte im Spiel gegen den SC Freiburg einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Mainzer. Am Freitag scheiterte Leverkusens Hakan Çalhanoğlu per Foulelfmeter an Leipzig-Schlussmann Peter Gulasci. Im Duell Schütze gegen Torwart steht es nunmehr 18:9. In der Spielzeit 2015/16 gab es 86 Elfmeter. Davon wurden 68 verwandelt, 18 verschossen.

JUBILÄUM I: Torjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln absolvierte im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach seinen 100. Einsatz in der Bundesliga. 55 Partien bestritt der Franzose für 1899 Hoffenheim, 45 für den FC. Am Samstag erzielte der Angreifer mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich seinen 46. Treffer in der Bundesliga.

JUBILÄUM II: Bayern München kassierte in Dortmund die 250. Auswärtsniederlage seiner Bundesliga-Geschichte.

DERBY: Erstmals seit dem 4. Oktober 2008 - also seit über acht Jahren - hat der 1. FC Köln das rheinische Derby bei Gastgeber Mönchengladbach gewonnen. Fünf Spiele war der FC zuvor in Gladbach sieglos (vier Niederlagen, ein Remis). Zuletzt hatte der aktuelle slowenische Nationalspieler Milivoje Novakovic den FC auswärts zum 2:1-Sieg geschossen. Die Gesamtbilanz weist nach dem 85. Kräftemessen 46 Siege für Mönchengladbach aus, 16 Unentschieden und 23 Siege der Domstädter bei einem Torverhältnis von 169:111.

QUICKIE: Florian Niederlechner vom SC Freiburg kassierte in der Partie bei Mainz 05 nach acht Sekunden die Gelbe Karte - es ist die schnellste Verwarnung seit der Datenerfassung 1993 in der Bundesliga.

EINGEHOLT: Yunus Mallı hat das 29. Bundesliga-Tor für den FSV Mainz 05 erzielt und ist nunmher neben dem früheren ägyptischen Angreifer Mohamed Zidan Bundesliga-Rekordtorschütze für die Rheinhessen.

REKORD: RB Leipzig schreibt weiterhin Geschichte und ist der erste Aufsteiger, der nach Abschluss des elften Spieltags in der Eliteklasse ungeschlagen ist. Zudem sind die Sachsen der erste Bundesliga-Spitzenreiter aus den neuen Bundesländern seit Hansa Rostock im Jahr 1991.

PREMIERE: Der FC Ingolstadt hat nach der Trennung von Trainer Markus Kauczinski seine erste Partie mit neuem Trainer bestritten. In Maik Walpurgis, zuvor Trainer bei Drittligist VfL Osnabrück, debütierte der 382. Trainer der Bundesliga-Geschichte - und konnte prompt den ersten Sieg nach zuvor zehn Partien ohne Sieg verbuchen. Saisonübergreifend waren die Oberbayern sogar seit 15 Ligapartien sieglos.

KLASSIKER: Borussia Dortmund bleibt auch nach dem 27. Bundesliga-Heimspiel in Folge ungeschlagen und baute damit den Vereinsrekord weiter aus. Dem BVB gelang der erste Erfolg nach zuvor vier Partien ohne Sieg gegen den Branchenprimus. Zuletzt hatten die Westfalen am 12. April 2014 3:0 in München gewonnen, der letzte Heimsieg datiert vom 11. April 2012 (1:0). Die Gesamtbilanz nach 95 Aufeinandertreffen weist allerdings weiterhin deutliche Vorteile für den Rekordmeister aus. Die Münchner holten in 95 Aufeinandertreffen 42 Siege bei 29 Remis und kassierten 24 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 175:117.

SERIEN: 1899 Hoffenheim bleibt auch nach Abschluss des 11. Spieltages ungeschlagen und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf. Tabellenprimus RB Leipzig bleibt ebenfalls ungeschlagen und hat als einzige Mannschaft die letzten sechs Bundesliga-Spiele gewonnen - eine längere Siegesserie schaffte noch kein Team in dieser Spielzeit. Schlusslicht Hamburger SV wartet nach dem 2:2 in Sinsheim als einziger Verein auf den ersten Saisonsieg und hat nur drei Punkte auf dem Konto. Bayern München ist nach der 0:1-Niederlage in Dortmund erstmals seit 39 Spieltagen oder 425 Tagen nicht mehr Tabellenführer der Bundesliga und kassierte die erste Niederlage der Saison. Borussia Mönchengladbach wartet nach der Pleite im Derby gegen den 1. FC Köln seit sechs Spielen auf einen Sieg und hat erstmalig nach zuvor zwölf ungeschlagenen Spielen (darunter zehn Siege) vor eigenem Publikum wieder verloren. Der VfL Wolfsburg wartet nach dem 0:1 gegen Schalke 04 weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison. Königsblau ist nunmehr seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen - wettbewerbesübergreifend sogar seit zehn Pflichtspielen. Darmstadt 98 kassierte gegen den FC Ingolstadt die dritte Niederlage in Folge. Mainz 05 hingegen feierte gegen den SC Freiburg den dritten Heimsieg in Serie, während die Breisgauer in dieser Spielzeit erstmals zwei Spiele in Folge verloren. Werder Bremen kassierte gegen Frankfurt die vierte Niederlage in Serie. Die Hessen blieben auch das sechste Spiel in Folge ungschlagen und konnten die letzten beiden Duelle in der Bundesliga siegreich gestalten (insgesamt drei Remis, drei Siege).