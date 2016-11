Katar-WM: Die "ultimative Lebenserfahrung"?

Viele Stadien in Katar sollen überdacht sein

WM der kurzen Wege: Die Macher der Weltmeisterschaft 2022 in Katar werben weiter energisch für die viel kritisierte Endrunde.

"Dank der vergleichsweise geringen Größe des Landes wird es eines der einzigartigsten Turniere, bei dem Fans und Spieler gleichermaßen profitieren", sagte Nasser Al-Khater, Vize-Generalsekretär des für Stadien und Infrastruktur zuständigen Komitees.

Wegen der geringen Distanzen zwischen den verschiedenen WM-Arenen könnten Fans mehr Partien als üblich besuchen, was den Aufenthalt zu einer "ultimativen Lebenserfahrung" machen soll. Die geringste Entfernung zwischen zwei Stadien beträgt demnach nur 4,5 km, die größte Distanz sind 55 km. "Nur zum Vergleich: Die US-Mannschaft hatte bei der WM in Brasilien in der Gruppenphase fast 9.000 Flugmeilen zurücklegen müssen", äußerte Al-Khater.

1.200 Arbeiter sind bereits bei den Bauarbeiten ums Leben gekommen

Trotz der vermeintlich gewinnbringenden Infrastruktur stehen die Organisatoren wegen der Bedingungen auf den Baustellen in Katar immer wieder in der Kritik. Laut Menschenrechts-Organisationen haben bereits 1.200 Arbeiter bei den Vorbereitungen auf die WM ihr Leben gelassen. In Katar bestreitet man diese Zahl. Zudem ist unklar, wie oft wirklich ein direkter Zusammenhang zur WM bestand.

Zuletzt hatten die WM-Macher immerhin unabhängige Inspektionen durch externe Experten auf den Baustellen erlaubt. Das zuständige WM-Organisationskomitee unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit dem globalen Gewerkschaftsbund Bau- und Holzarbeiter Internationale. Die Inspektionen auf den Baustellen sollen Anfang 2017 beginnen.

