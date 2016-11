Hammertor lässt WM-Traum der U20 platzen

Stefanie Sanders und Co. sind im Viertelfinale ausgechieden

Der Titeltraum der deutschen U20-Fußballerinnen bei der WM in Papua-Neuguinea ist geplatzt. In einem spannenden Viertelfinale unterlag die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert Mitfavorit Frankreich mit 0:1 (0:1) und verpasste den fünften Halbfinaleinzug in Folge.

Was für eine Bude! Leider gegen unsere U20 @DFB_Frauen :( Aber Kopf hoch, noch ist jede Menge Zeit. https://t.co/KiEwnw4Tlu — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 25. November 2016

Der Titelverteidiger geriet in einer weitgehend ausgeglichenen Begegnung in Port Moresby durch ein Traumtor von Delphine Cascarino (16.) früh in Rückstand. Nach einem kurz ausgeführten Eckball schoss Frankreichs Kapitänin den Ball wuchtig ins lange Eck. Die vom Verletzungspech verfolgte DFB-Auswahl, die nach dem WM-Aus von Rieke Dieckmann und Lea Schüller auch ohne Madeline Gier auskommen musste, kam nach dem Rückschlag besser ins Spiel.

Kurz vor der Pause verpasste Anna Gerhardt vom deutschen Meister Bayern München mit einem Lattentreffer knapp den Ausgleich (43.). Deutschland drängte im zweiten Durchgang weiter auf das Tor, die spielstarken Französinnen blieben jedoch vor allem bei Kontern gefährlich.

Von der Linie gekratzt! Auf jetzt Mädels, biegt das Ding um. Die U20 der @DFB_Frauen JETZT Live auf @Eurosport_DE https://t.co/JhBGMSqLtD — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 25. November 2016

In der Vorschlussrunde am Dienstag bekommt Frankreich es nun mit Japan zu tun, im zweiten Halbfinale treffen die USA auf Nordkorea.