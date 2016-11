Lienen bleibt: "Nicht am Trainer rütteln"

St. Pauli hält an Ewald Lienen fest

Schlusslicht FC St. Pauli will auch nach zehn Spielen in Serie ohne Sieg an Ewald Lienen festhalten.

"Nach dieser Leistung finden wir nicht, dass wir am Trainer rütteln müssen", erklärte Geschäftsführer Andreas Rettig nach dem 0:2 (0:1) beim 1. FC Heidenheim: "Es ist eine schwierige Situation für uns. Aber St. Pauli ist bekannt dafür, dass wir zusammenrücken – gerade wenn es eng wird." Nach 14 Spielen haben die Hamburger nur sechs Punkte auf dem Konto und bereits fünf Zähler Rückstand auf den Relegationsrang.

Direkt nach der Pleite am Samstag präsentierte sich Lienen dünnhäutig und raunzte im TV-Interview den Reporter an, weil dieser keinen Aufwärtstrend im Spiel der Kiezkicker erkannt hatte. "Was meinen Sie mit 'keine Verbesserungen zu erkennen'? Das finde ich jetzt leicht unverschämt von Ihnen", so der 62-Jährige. Der Trainer wertete den Auftritt als bestes Spiel der vergangenen Wochen: "Wir haben ein Lebenszeichen gesendet."