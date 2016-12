Premier-League-Klubs jagen Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting könnte im Sommer ablösefrei wechseln

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Schalke 04 läuft im kommenden Sommer aus. Einem Bericht des englischen "Mirror" zufolge, haben mehrere englische Premier-League-Klubs Interesse am Kameruner.

Dazu zählen nach Informationen des Blattes Stoke City und der Southampton FC. Bei Stoke soll Stürmer Wilfried Bony vor dem Absprung in die chinesische Super League stehen, weswegen sich die Potters bereits nach einem Ersatz umsehen. Der Angriff der Mannschaft um den ehemaligen Werderaner Marko Arnautović ist absolut verbesserungswürdig. Erst 16 Tore erzielte der Verein in 14 Premier-League-Partien.

Ähnlich sieht es auch beim kolportierten zweiten Interessenten aus. Southampton schoss sogar nur 13 Tore und sucht angeblich bereits einen neuen Stürmer für die kommende Saison. Dann will Coach Claude Puel Geld in die Hand nehmen, um mit dem Klub wieder die europäischen Plätze anzugreifen.

Eric Maxim Choupo-Motings Vertrag auf Schalke läuft im kommenden Sommer aus, dann könnte er ablösefrei auf die Insel wechseln. Ähnlich lief es bereits in diesem Sommer bei den Königsblauen, als sie Leistungsträger Joel Matip ohne Ablösesumme nach Liverpool ziehen lassen mussten. In der laufenden Saison erzielte Choupo-Moting, der seit 2014 auf Schalke spielt, drei Tore in zwölf Spielen für die Knappen.