BVB: Anderlecht wohl mit Interesse an Subotić

Neven Subotić steht beim RSC Anderlecht auf der Wunschliste

Neven Subotić steht beim BVB schon lange Zeit auf dem Abstellgleis und wollte den Verein bereits im Sommer in Richtung England verlassen. Doch der Wechsel zum FC Middlesbrough scheiterte aufgrund einer akuten Rippenproblematik beim Dortmunder Verteidiger.

Mittlerweile hat sich der 27-Jährige von seiner Verletzung erholt und konnte bereits bei der Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. Ein Winterabgang des Abwehrspezialisten ist jedoch weiterhin wahrscheinlich. Vor dem Champions-League-Spiel der Borussia gegen Real Madrid bringen neueste Spekulationen den Innenverteidiger mit dem RSC Anderlecht in Verbindung. Laut der belgischen Zeitung "La Capitale" soll der belgische Rekordmeister seine Angel nach dem BVB-Profi ausgeworfen haben.

Ob Anderlecht Subotić, der in Dortmund noch einen Vertrag bis 2018 besitzt, ausleihen oder verpflichten will, wurde nicht bekannt. Ebenso unklar ist die Frage, ob der ehemalige Top-Abwehrspieler den Schritt aus der Bundesliga in die deutlich kleinere belgische Liga überhaupt wagen würde. Zumal auch einige andere europäische Top-Klubs Interesse haben sollen.

Klar ist jedenfalls: Ohne Hoffnungen auf Spielpraxis wird Subotić nicht beim BVB bleiben. Zuletzt hatte sich Dortmund-Coach Tuchel jedoch positiv über die Comeback-Anstrengungen des Routiniers geäußert und ihm versprochen, von Woche zu Woche zu schauen.