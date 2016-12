Macht Hilbert im Winter den Bayer-Abflug?

Roberto Hilbert steht bei Bayer 04 Leverkusen auf dem Abstellgleis

Null! Das sind die Spielminuten von Roberto Hilbert in der Bundesliga. Null! Das sind auch die Chancen des Verteidigers, wieder in das Team zu rutschen. Selbst beim bedeutungslosen Champions-League-Spiel seines Klubs Bayer Leverkusen gegen AS Monaco gehörte der 32-Jährige nicht zum Kader.

Hilbert ist auf der rechten Seite nur noch Abwehrspieler Nummer vier, hat Benjamin Henrichs, Tin Jedvaj und Danny da Costa vor sich. Dabei hatte Bayer-Coach Roger Schmidt noch vor anderthalb Jahren vom "besten deutschen Rechtsverteidiger" geschwärmt. Doch der Wind hat sich gedreht. In dieser Saison durfte der ehemalige Stuttgarter lediglich beim Pokal-Aus gegen die Sportfreunde Lotte ran.

Nun sieht es stark danach aus, als würden sowohl Verein als auch Spieler zum Jahresende die Reißleine ziehen. "Ich bin nicht auf der Flucht und gebe weiter Gas, aber wenn im Winter eine interessante Anfrage kommt, werden wir uns zusammensetzen und sicher eine Lösung finden", sagte Hilbert im "kicker", der keine Chancen mehr auf weitere Einsätze im Dress von Bayer 04 sieht. "Ich fühle mich hier wohl", gab er zu, "aber ich bin fit und möchte spielen. Und das ist im Moment nicht gegeben."

Im nächsten Sommer endet der Vertrag des Verteidigers. Doch Bayer hat laut Informationen des Fachblatts bereits signalisiert, Hilbert aufgrund des Überangebots an Abwehrspielern auch im Winter keine Steine in den Weg zu legen. Erste Gespräche hat es bereits mit Manager Jonas Boldt gegeben. "Das Gespräch war top", gab Hilbert zu, "Wir werden zu einem guten Ende finden."