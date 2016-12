Ribéry lobt RB und fühlt mit Schweinsteiger

Franck Ribéry hat Mitleid mit Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger

Dass RB Leipzig in der Premierensaison in der Bundesliga eine gute Rolle spielen würde, war schon vor dem Auftakt in die Spielzeit 2016/17 vielen klar. Dass der Aufsteiger nach dem 13. Spieltag vor den Bayern steht, überrascht dennoch. Franck Ribéry hat mit der aktuellen Konstellation allerdings keine Probleme.

"Für uns ist es mal etwas anderes. Die letzten Jahre waren es immer Bayern und Dortmund. Jetzt kommt da eine andere Mannschaft, steht auf Platz eins", sagte der französische Ex-Nationalspieler im Interview mit "Eurosport.de".

Er freue sich, dass Leipzig so gut funktioniere und lobt: "Ich finde, Leipzig macht das gut - sie spielen ohne Druck frei auf, gewinnen, schießen viele Tore." Doch davon wollen sich die Münchner nicht beirren lassen und die Tabellenspitze schnell zurückerobern. Daran ließ Ribéry im Interview keine Zweifel: "Wir haben noch drei Spiele dieses Jahr, die müssen wir gewinnen auch gegen Leipzig. Dann sind wir wieder Erster."

Großes Mitgefühl zeigt der Franzose unterdessen mit Bastian Schweinsteiger, der in Manchester immer noch ein Reservistendasein pflegt. "Das tut mir sehr leid für ihn. Das ist ein Spieler, der mit Bayern und Deutschland alles gewonnen hat. Dass so etwas jetzt passiert, geht nicht", findet der 33-Jährige.