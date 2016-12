Salihović: "Wenn Hertha ruft, folge ich"

Sejad Salihović kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen

Sejad Salihović sucht nach seinem China-Abenteuer einen neuen Bundesliga-Klub. Am liebsten wäre ihm dabei ein Engagement in seiner Heimat in Berlin. Inbesondere ein Hertha-Comeback würde ihn reizen.

"Ich bin Berliner. Wenn Hertha ruft, werde ich folgen", sagte Salihović gegenüber "Bild". "Es wäre natürlich ein Traum, wieder in Berlin zu spielen. Ich habe hier Familie und Freunde, war erst letzte Woche wieder in der Stadt." Zwar setze der Hauptstadtklub vor allem auf junge, entwicklungsfähige Spieler, aber er sei "topfit und seit Jahren ohne Verletzung".

"Überall, wo ich gespielt habe, habe ich Leistung gebracht. Dazu bin ich noch ein paar Jahre in der Lage und ich habe noch die Klasse dafür", betonte der 32-Jährige und fügte hinzu: "Mein Ziel ist es, wieder in der Bundesliga zu spielen. Warten wir ab, was passiert, wenn das Transferfenster im Januar geöffnet ist."

Geld spielt keine Rolle

Dass er in China wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdient hat, als er bei Hertha bekommen könnte, wäre für ihn ebenfalls kein Problem. "Mir ist wichtig, noch ein paar Jahre in einer guten Mannschaft zu spielen. Alles andere ist nicht mehr wichtig."

Die Mannschaft von Pál Dárdai funktioniere "extrem gut", man spüre regelrecht die tolle Energie, die dort herrsche. Der Trainer mache eine großartige Arbeit. "Er ist ein richtiges Arbeitstier. Ich kenne ihn ja noch als Spieler. Es war eine Ehre, mit ihm zusammen zu spielen."