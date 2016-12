Wildes Gerücht: Fohlen wollen Schweinsteiger

Kickt Bastian Schweinsteiger bald wieder in der Bundesliga?

Dieser Wechsel wäre eine kleine Sensation: Angeblich denkt Borussia Mönchengladbach ernsthaft über eine Verpflichtung von Bastian Schweinsteiger nach. Alternativ könnte auch ein anderer Ex-Münchner an den Niederrhein kommen.

Wie der "Express" erfahren haben will, fällt der Name von Bastian Schweinsteiger rund um den Borussia Park "immer häufiger". In Verbindung mit der Aussage von Max Eberl, er habe bereits eine Idee, wen man in der Winterpause holen könne, und dass es sich um einen Spieler handele, der "ganz interessante Geschichten" zu erzählen habe, bringt das Boulevardblatt den ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ins Spiel.

Auch die Verbindung zwischen Bayern-Präsident Präsident Uli Hoeneß und Fohlen-Manager Max Eberl deute laut "Express" darauf hin, dass "alles möglich" scheint.

Kommt Gustavo?

Ob Schweinsteiger den englischen Rekordmeister überhaupt verlassen will, ist derweil immer noch nicht geklärt. Aktuell spricht deutlich mehr für einen Verbleib in Manchester. Erst kürzlich hatte United-Trainer José Mourinho gesagt, dass der Deutsche für ihn wieder "eine Option" sei. Bastian Schweinsteiger im Trikot der Fohlen dürfte wohl eher Wunschdenken einiger Fans bleiben.

Mehr Sein als Schein könnte die zweite Variante sein, die von der Zeitung ins Spiel gebracht wird. Demnach soll Wolfsburgs Luiz Gustavo ebenfalls ein potenzieller Kandidat für die Gladbacher sein. Der Brasilianer (Vertrag bis 2018) ist bei den Niedersachsen nicht mehr unumstritten und liebäugelt mit einem Wechsel. Mehr noch: Angeblich will der Ex-Münchner die Wölfe sogar schon in diesem Winter verlassen. In diesem Fall wären die Gladbacher, die in der Zentrale durchaus Nachholbedarf haben, eine durchaus realistische Option.