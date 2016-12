DFB-Bubis: Turniersieg zum Jahresabschluss

David Otto traf für den Nachwuchs des DFB

Die U18-Junioren des DFB haben einen erfolgreichen Jahres-Abschluss gefeiert. Beim Vier-Nationen-Turnier in Israel sicherte sich das Team von Meikel Schönweitz am Donnerstag den Turniersieg.

In Endspiel bezwangen die DFB-Bubis die serbische Auswahl mit 2:0. Zuvor wies man den Gastgeber im Halbfinale deutlich mit 4:0 in die Schranken, Serbien lies in der Vorschlussrunde Südkorea beim 3:0 keine Chance.

Die deutsche Auswahl machte von Beginn an einen guten Eindruck und ging bereits nach fünf Minuten durch den Augsburger Romario Rösch in Führung. In der 18. Minute sorgte David Otto von der TSG Hoffenheim für den Endstand.

Schönweitz durchweg zufrieden

"Ich bin mit der Leistung der Mannschaft gegen einen spielstarken Gegner hochzufrieden. Es war in den Bereichen Mut, Intensität, Stabilität, aber auch Kreativität das, was wir sehen wollten", fand Coach Schönweitz nur lobende Worte.

Einen Makel entdeckte der 36-Jährige allerdings auch: "Einzig die Effektivität bei unseren vielen Torchancen hat gefehlt, aber mehr als drei Punkte bekommen wir auch für dieses Spiel nicht. Mit dem Turniersieg runden wir ein sehr starkes erstes Halbjahr ab."