RB Leipzig beobachtet Leeds-Youngster

Kickt Ronaldo Vieira bald in Leipzig?

Platz zwei in der Liga, die Bayern vor der Brust, österreichische Millionen im Rücken: Für Aufsteiger RB Leipzig könnte es nicht besser laufen. Dennoch wird im Hintergrund bereits die Zukunft geplant. Diese beinhaltet womöglich auch die Verpflichtung eines Youngsters, der derzeit in Leeds für Furore sorgt.

Laut britischen Medien haben die Sachsen ein Auge auf Ronaldo Vieira geworfen. Der in Guinea-Bissau geborene 18-Jährige hat in den vergangenen Wochen einen rasanten Aufstieg hingelegt und sich in Rekordzeit in die erste Mannschaft des englischen Zweitligisten Leeds United gespielt. Auch RB Leipzig soll auf den talentierten Youngster aufmerksam geworden sein und ihn intensiv beobachten, berichtet unter anderem das Portal "HITC".

Wie und zu welchen Konditionen der Mittelfeldspieler nach Leipzig wechseln könnte, steht in den Sternen. In das Anforderungsprofil der "Roten Bullen" würde Vieira aber definitiv passen. Der Afrikaner ist jung, extrem talentiert und hat gezeigt, dass er sich bei den Profis behaupten kann. In Leeds gilt der Youngster schon jetzt als eines der größten Talenten im gesamten Verein.