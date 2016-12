RB und Bayern jagen England-Bubi

Beeindruckt aktuell auf der Insel: Ryan Sessegnon

In der zweiten englischen Liga sorgt aktuell der erst 16-Jährige Ryan Sessegnon im Dress von Fulham für Furore. Auch Leipzig und Bayern München sollen schon auf das Top-Talent aufmerksam geworden sein.

Wie der "London Evening Standard" berichtet, sind Bayern München und RB Leipzig in den Poker um Ryan Sessegnon vom FC Fulham eingestiegen. Der Youngster avancierte kürzlich zum jüngsten Torschützen aller Zeiten im englischen Unterhaus. Der gebürtige Londoner kommt bevorzugt auf der linken Seite - sowohl offensiv als auch defensiv - zum Einsatz.

Bisher zehnmal stand der Flügelspieler in der laufenden Saison für die Profis auf dem Platz. Seine durchaus beeindruckenden Zahlen: zwei Tore, zwei Vorlagen. Auch für das U19 Nationalteam der Three Lions verbuchte der Teenie bereits Spiele. Leipzig soll den Youngster sogar schon vor Ort gescoutet haben und demnach ein Angebot für den Fulham-Spieler vorbereiten. Mit seinem jungen Alter würde der Engländer bestens in das Jugendkonzept der "Roten Bullen" passen.

Den Sachsen droht aber hochkarätige Konkurrenz. Auch Manchester City, United und der FC Chelsea haben schon Interesse bekundet. Ein Abgang im Winter scheint ohnehin unwahrscheinlich. Sollte der Youngster seinen Höhenflug aber weiter fortsetzen, droht Fulham wohl im Sommer der Abgang seines Nachwuchs-Juwels.