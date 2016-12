Ribéry: "Was 2018 passiert, weiß ich nicht"

Franck Ribéry gehört mittlerweile zu den Urgesteinen des FC Bayern München

Im kommenden Sommer spielt Franck Ribéry schon zehn Jahre beim FC Bayern München. Er blickt zurück auf ein turbulentes Jahr 2016. Ein der Höhepunkte für ihn war, dass der deutsche Rekordmeister ihn Ende November für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden hat.

"Der Moment, als wir den Vertrag verlängert haben, war sehr schön", sagte Ribéry gegenüber der "Bild" und fügte hinzu: "Ein Jahr mehr bei Bayern ist super." Viel weiter hat der ehemalige französische Nationalspieler allerdings noch nicht gedacht: "Was danach 2018 passiert, weiß ich nicht, aber erstmal werden die nächsten anderthalb Jahre schön. Mit Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge, mit der Mannschaft, mit den Fans." Der 33-Jährige hofft, noch viele Titel zu gewinnen.

Sein größtes Highlight des nahezu vergangenen Jahres sei allerdings sein Comeback nach elf Monaten Verletzungspause im Februar beim 3:1-Sieg gegen Darmstadt gewesen. Dort hatten die Bayern-Fans Ribéry bei seiner Einwechslung mit stehenden Ovationen begrüßt. "Das war toll. Wenn die Fans meinen Namen rufen, ach das kann ich kaum beschreiben, das ist wunderbar, so schön", geriet er ins Schwärmen und betonte, was das mit ihm mache: "Das ist Gänsehaut pur, wenn sie meinen Namen rufen: 'Ribéry, Ribéry, Ribéry'. Das gibt mir Kraft, das gibt mir einen Extra-Schub. Da will ich noch mehr zeigen auf dem Platz."

"Die Fans wissen, dass ich immer Vollgas gebe"

Überhaupt spiele der außerhalb von München wegen seiner Eskapaden auf dem Platz nicht unumstrittene Franzose allein für die Zuschauer des FC Bayern. "Ich will immer Spaß mit meinen Fans haben, ich will ihnen viel Freude bereiten. Die Fans wissen, dass ich immer Vollgas, immer hundert Prozent gebe auf dem Platz – nicht nur für den Klub Bayern und meine Mannschaft, auch für sie", betonte Ribéry und freute sich: "Das ist so eine schöne Beziehung mit meinen Fans."

Auch in der aktuellen Saison blieb der 33-Jährige nicht von Verletzungen verschont, fiel über einen Monat mit muskulären Problemen aus. Mittlerweile ist die Fitness jedoch zurückgekehrt und Ribéry wirbelt wieder wie gewohnt. "Das ist das Wichtigste für mich. Ich bin wieder gesund, ich bin wieder fit, ich bin wieder bei hundert Prozent. Ich spiele wieder gut – das ist super!" Kein Wunder also, dass die Bayern ihn sogar noch über den Sommer hinaus in München gehalten haben.