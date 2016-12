Probetraining: Sturm-Talent will zum BVB

Thomas Tuchel (r.) nimmt in Marbella ein Sturm-Talent unter die Lupe

Borussia Dortmund bereitet sich im neuen Jahr im spanischen Marbella auf das Restprogramm in der Liga vor. Für neuen Schwung im BVB-Sturm könnte ein erst 18-jähriger Uruguayer sorgen, der von Thomas Tuchel zum Probetraining eingeladen wurde.

So soll Sturm-Juwel Guillermo May am 5. Januar mit ins BVB-Trainingslager fliegen, wo sich der Uruguayer dem Trainerteam um Chefcoach Thomas Tuchel präsentieren darf. Entsprechende Meldungen verschiedener Medien aus Uruguay bestätigte José Luis Rodríguez, Präsident von Club Nacional, Mays aktuellem Verein, in der Radiosendung "Tirando Paredes".

May ist U19-Nationalspieler und trainiert seit Oktober mit den Profis des des 46-maligen Meisters aus seiner Heimatstadt Montevideo. Auf sein Debüt für den Traditionsklub wartet der Angreifer allerdings noch. Der Talentschmiede des Vereins entstammten schon Größen wie Barcelonas Top-Torjäger Luis Suárez.

Investition in die Zukunft?

Das Talent ist im europäischen Fußball ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt und müsste sicher behutsam an den deutschen Fußball herangeführt werden. Der Linksfuß soll durch eine starke Ballbehandlung und ein robustes Durchsetzungsvermögen bestechen.

Sollte Ádrian Ramos, der in China und in Spanien bei mehreren Vereinen im Gespräch sein soll, wirklich seine Zelte beim Vizemeister abbrechen, könnte schon bald der nächste talentierte Ersatz gefunden worden sein. Vorausgesetzt, Guillermo May besteht das Probetraining beim Revierklub.