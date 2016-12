Bayer: Hilbert liebäugelt mit Türkei-Wechsel

Roberto Hilbert steht vor dem Abgang von Bayer Leverkusen

Dauer-Reservist Roberto Hilbert hat bei Bayer Leverkusen keine Zukunft mehr. Ein Wechsel steht an. Der Rechtsverteidiger kann sich laut eigener Aussage eine Rückkehr in die türkische SüperLig sehr gut vorstellen.

"Istanbul beziehungsweise die Türkei ist immer eine Option für mich. Ich habe da drei hervorragende Jahre verbracht, das Land ist meine heimliche Liebe geworden. Von daher: Klar kann ich mir das vorstellen", sagte Hilbert gegenüber "transfermarkt.de".

Interessiert an dem früheren Nationalspieler ist offenbar Tabellenführer Medipol Başakşehir. "Ich habe gehört, dass Trainer Abdullah Avci sich in der Vergangenheit wohl immer wieder nach mir erkundigt hat. Wir kennen uns aus meiner Zeit bei Beşiktaş und schätzen uns sehr. Er macht in der Türkei exzellente Arbeit. Başakşehir ist ein sehr interessanter und spannender Verein", erklärte Hilbert.

China und USA ebenfalls reizvoll für Hilbert

Nicht ausschließen will der Defensivakteur auch einen Wechsel nach China. "Natürlich würde ich mich damit beschäftigen. Zum einen war ich schon mal im Ausland und weiß, wie interessant das ist und wie viele Erfahrungen man da sammeln kann. Und wenn man dann noch den finanziellen Aspekt sieht – und so ehrlich muss man einfach sein – kann das durchaus interessant sein", sagte Hilbert.

Die MLS sei für ihn als USA-Fan ebenfalls ein reizvolles Ziel. Die fußballerische Entwicklung in den Vereinigten Staaten bezeichnete der 171-fache Bundesligaspieler als "extrem spannend".

Entscheidung über neuen Klub fällt zeitnah

Mit der aktuellen Situation bei seinem Noch-Arbeitgeber Leverkusen zeigte sich Hilbert hochgradig unzufrieden. "Ich habe noch vor, einige Jahre Fußball zu spielen und will nicht nur auf der Bank oder der Tribüne sitzen", erklärte der 32-Jährige, der im ersten Saison-Halbjahr nur ein einziges Pflichtspiel für die Werkself absolvierte.

"Es ist doch klar, dass ich mir meine Gedanken mache. Ich bin mit Leib und Seele Fußballprofi und bin gefühlt in der Blüte meines Lebens. Mein körperlicher Zustand ist hervorragend", ergänzte er.

Hilbert will bei der Wahl seines neuen Klubs auf das beste Gesamtpaket schauen. "In den nächsten Wochen wird sich dann entscheiden, wo es hingeht", kündigte er an. Offen sei momentan allerdings, ob er Leverkusen schon im Winter oder erst im Sommer verlasse.