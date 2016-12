Hat Dortmund ein PSG-Juwel an der Angel?

Jean-Kévin Augustin von PSG hat das Interesse des BVB geweckt

Borussia Dortmund will im neuen Jahr wieder angreifen. Nach 16 Partien steht der Vizemeister nur auf dem sechsten Rang in der Bundesliga. Medienberichten zufolge soll der Revierklub nun an einer Verstärkung aus Paris interessiert sein.

Die Schwarz-Gelben nehmen laut eines Berichts des französischen Fachblattes "L'Éuqipe" den 19-Jährigen Jean-Kévin Augustin von Paris Saint-Germain ins Visier. Augustin ist der zweite Stürmer binnen weniger Tage, der mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird. Zuletzt haben uruguayische Medien berichtet, dass das Sturm-Talent Guillermo May im Januar mit den Profis ins Trainingslager nach Marbella fliegen darf.

Augustin zählt zu den vielversprechendsten Talenten in seiner Heimat. Im Sommer gewann der Mittelstürmer mit der U19 Frankreichs den Europameistertitel. Im September debütierte er in der U21-Auswahl und schrieb dank eines Doppelpacks im EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland im Oktober weitere Schlagzeilen. In der heimischen Ligue 1 bestritt der Rechtsfuß bereits 23 Partien für PSG und war zweimal erfolgreich. In der Champions League stand Augustin einmal auf dem Rasen.

Schenkt man dem Blatt Glauben, ist Augustin als zukünftiger Ersatz für Pierre-Emerick Aubameyang im Gespräch, sofern dieser dem BVB im Sommer den Rücken zukehrt. Sollte Ádrian Ramos den Revierklub im Winter verlassen, könnte der junge Augustin auch schon früher eine Option sein.

Vorerst besitzt der Franzose an der Seine jedoch ein Arbeitspapier bis 2018 und kämpft um einen Stammplatz beim Meister, der in der Liga aktuell auf dem dritten Rang logiert. Ob sich der 19-Jährige bei der namhaften Konkurrenz um Top-Torjäger Edinson Cavani in Zukunft wirklich durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Falls nicht, könnte eben ein weiteres Talent in den Dortmunder Kader stoßen.