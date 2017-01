Russ verstärkt den FSV Frankfurt

Der FSV Frankfurt hat Dennis Russ verpflichtet

Der FSV Frankfurt hat sich für die Rückrunde in der 3. Liga erneut verstärkt und Dennis Russ vom Zweitligisten Würzburger Kickers verpflichtet. Der 24 Jahre alte Außenbahnspieler erhält beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag bis 2018.

"Wir freuen uns über den Transfer von Dennis Russ, mit dem wir unsere Kaderplanung abschließen", wird FSV-Sportdirektor Roland Benschneider auf der Vereinshomepage zitiert. "Denis wurde in seiner Jugend beim SC Freiburg top ausgebildet, ist sehr schnell und kann ebenso als Rechtsaußen wie auch im Mittelfeld spielen. Mit ihm wollen wir noch mehr Geschwindigkeit auf den Platz bringen."

Auch Russ freute sich über den Wechsel: "Die Gespräche mit Cheftrainer Roland Vrabec waren sehr gut, das hat für mich den Ausschlag gegeben und ich bin froh, dass der Wechsel geklappt hat. Ich habe große Lust auf diese neue Aufgabe beim FSV Frankfurt und danke allen Verantwortlichen für das Vertrauen.“

In der aktuellen Spielzeit traf der beidfüßige Spieler in acht Einsätzen für die zweite Mannschaft der Kickers in der Bayernliga Nord zweimal.