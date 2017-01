Fix! Wolfsburg verpflichtet Ntep

Paul-Georges Ntep (l.) wechselt zum VfL Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat seinen vierten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Paul-Georges Ntep wechselt vom französischen Erstligisten Stade Rennes in die Autostadt.

Ntep unterschreibt bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2021. Über die Höhe der Ablösesumme wurde auf beiden Seiten ein Stillschweigen vereinbart, der Betrag soll allerdings bei rund fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Der 24-Jährige soll bei den Grün-Weißen das Trikot mit der Nummer 9 tragen.

"Wir haben seinen Weg in den letzten Jahren intensiv verfolgt und sind froh, dass sich Paul-Georges Ntep nun für den VfL entschieden hat. Er ist ein klassischer Außenbahnspieler mit besonderen Merkmalen, der unser Offensivspiel bereichern wird", freute sich der neue Sportdirektor Olaf Rebbe. "Er ist schnell, stark in Eins-gegen-Eins-Situationen, bringt Torgefährlichkeit und hat zudem ein Auge für seine Mitspieler. Wir sind überzeugt, dass er seine Entwicklung beim VfL fortführen und bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird."

[OFFICIEL]@PGNtep est transféré au VfL Wolfsburg ! ➡️https://t.co/ybZLt94pUj

Merci pour tout et bonne continuation PG ! #MercatoSRFC pic.twitter.com/MrfNMj8iLP — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 9. Januar 2017

Auch Cheftrainer Valérien Ismaël ist überzeugt, dass der Franzose den Wölfen schnell weiterhelfen wird. "Mit Paul-Georges haben wir unsere Qualität auf den Außenbahnen noch einmal deutlich erhöht. Er ist pfeilschnell, technisch versiert und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über enorme Erfahrung. Mit ihm sind wir im taktischen Bereich noch flexibler und im Offensivspiel noch schwerer auszurechnen."

Ntep erzielte in 81 Spielen für Stade Rennes insgesamt 18 Tore und legte 15 Treffer für seine Nebenleute auf.