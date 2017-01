FIFA-Gala: Auch der BVB räumt ab

Die Fans von Borussia Dortmund und dem Liverpool FC sorgten am 14. April 2016 für Gänsehautstimmung

Große Ehre für die Fans von Borussia Dortmund! Die Anhänger der Schwarzgelben haben zusammen mit den Unterstützern von Jürgen Klopps FC Liverpool den Fanpreis des Fußball-Weltverbands FIFA gewonnen.

Beide Gruppen wurden für ihr Gedenken am Vorabend des 27. Jahrestages der Stadionkatastrophe von Hillsborough ausgezeichnet. Vor Liverpools 4:3 gegen den BVB im Viertelfinale der Europa League (14. April 2016) hatten alle Zuschauer die Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.

Die Fanlager der Borussen und der Reds setzten sich bei der Abstimmung gegen die Anhänger von ADO Den Hag und die Supporter der isländischen Nationalmannschaft durch.

Die Niederländer hatten vor dem Ligaspiel gegen den Rotterdamer Klub Feyenoord für eine tolle Szene sorgten, als sie Patienten des Rotterdamer Sophia-Kinderkrankenhauses, die zur Partie geladen waren, mit unzähligen Plüschtieren bedachten.

Islands Unterstützer verzauberten ganz Europa mit ihrer Begeisterung bei der EURO 2016 in Frankreich. Vor allem das inzwischen legendäre "HUUUUH" hallt mittlerweile nicht nur durch die Stadien der kleinen Insel.