BVB-Bubis schießen Lüttich ab

Felix Passlack und Christian Pulisic trafen im Testspiel gegen Lüttich

Borussia Dortmund hat seine beeindruckende Frühform auch im Testspiel gegen Standard Lüttich unter Beweis gestellt. Fünf Tage nach dem 4:1-Erfolg gegen Eindhoven fertigte der BVB den Tabellenachten der belgischen Liga ebenfalls mühelos ab.

Nach 90 überwiegend einseitigen Minuten feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel einen auch in der Höhe verdienten 3:0-Sieg.

Bereits nach 15 Minuten erzielte Christian Pulisic die Führung für den spielerisch deutlich überlegenen Bundesligisten. Nach einem Pass von Łukasz Piszczek in den Strafraum chippte der 18-jährige US-Amerikaner den Ball aus spitzem Winkel gefühlvoll zum 1:0 ins Netz.

Bis zur Halbzeitpause erarbeitete sich der BVB weitere hochkarätige Chancen, konnte davon jedoch keine nutzen. Pech hatte Pulisic zudem in der 31. Minute, als ihm das Schiedsrichtergespann einen zweiten Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition zu unrecht verwehrte.

Guerreiro trifft bei Comeback

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff sorgte Felix Passlack mit einem beherzten Solo für die Vorentscheidung. Der 18-Jährige setzte sich halbrechts gegen drei Gegenspieler durch und beförderte den Ball anschließend aus zwölf Metern mit einem platzierten Schuss in den Kasten. Nur fünf Minuten später scheiterte Emre Mor aus wenigen Metern und spitzem Winkel an Lüttichs Schlussmann.

Die Belgier hatten anschließend etwas mehr vom Spiel und kamen auch zu Chancen, im Tor brachten sie den Ball jedoch nicht unter. 17 Minuten vor dem Ende klingelte es dafür auf der anderen Seite. Der nach seiner Verletzung wieder genesene Raphaël Guerreiro verwertete einen Abpraller und drückte den Ball aus wenigen Metern zum 3:0-Endstand über die Linie.

Eine kleine Schrecksekunde mussten Tuchel und Co. noch in der ersten Halbzeit verkraften. Innenverteidiger Sokratis knickte nach rund 20 Minuten um und konnte nicht mehr weiterspielen. Ob sich der Grieche womöglich schwerer verletzte hat, steht noch nicht fest.

Merino-Wechsel nach Stuttgart offenbar vom Tisch

Neue Nachrichten gibt es derweil aus der Personal-Abteilung der Schwarz-Gelben. Demnach wird der Spanier Mikel Merino den Verein nicht in Richtung Stuttgart verlassen. Laut "kicker" ist dieser potenzielle Wechsel vom Tisch, da der 20-Jährige keine Lust auf ein Engagement in der 2. Liga hat. Zuvor hatte VfB-Trainer Hannes Wolf geschwärmt: "Es wäre klasse, wenn wir den Spieler vom VfB überzeugen könnten."

Wie es mit dem Youngster in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht, ist damit weiterhin offen. Ein Wechsel zum 1. FC Köln scheint ebenfalls vom Tisch zu sein. Ob der BVB dem Spanier grünes Licht für eine zeitlich begrenzte Rückkehr nach Osasuna gibt, steht noch in den Sternen. Neben dem spanischen Erstligisten soll es noch zahlreiche andere Interessenten geben. Wer den Zuschlag erhält, wird sich spätestens bis zum Ende der Transferphase am 31. Januar klären.

BVB 1. Halbzeit: Weidenfeller, Schürrle, Pulisic, Kagawa, Sokratis, Piszczek, Castro, Ginter, Schmelzer, Weigl, Larsen

BVB 2. Halbzeit: Bonmann, Passlack, Bartra, Burnic, Durm, Merino, Park, Larsen, Kagawa, Mor, Ramos

Tore: 1:0 Pulisic (15.), 2:0 Passlack (55.), 3:0 Guerreiro (73.)