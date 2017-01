Paukenschlag! Hansi Flick verlässt den DFB

Hansi Flick will sich eine Auszeit vom DFB nehmen

Überraschender Rücktritt beim DFB! Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montagvormittag bestätigte, hat Sportdirektor Hansi Flick um die Auflösung seines bis 2019 geltenden Vertrages gebeten.

Auf der Verbandshomepage gab der DFB bekannt, dass er dieser Bitte nachgekommen sei. Flick hatte zuvor in Gesprächen mit DFB-Präsident Reinhard Grindel und Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius angestrebt, nach zehn intensiven Jahren für den Verband - zunächst als Assistenztrainer von Joachim Löw und nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 als Sportdirektor des DFB - eine berufliche Auszeit nehmen zu wollen. "Das Präsidium bedauert diesen persönlichen Schritt, respektiert aber seinen Wunsch", hieß es in einer ersten Stellungnahme des Verbands.

Der ehemalige Bundesligaprofi Flick sagte: "Hinter mir liegen zehn tolle Jahre beim DFB. Es war eine spannende, erfolgreiche, aber auch intensive Zeit. Wenn ich eine Aufgabe angehe, dann mit absoluter Energie und hohem Einsatz. Das galt für die WM 2014 genauso wie für das Amt des Sportdirektors, in dem ich viel gestalten konnte. Es gibt aktuell weder andere sportliche Ambitionen noch gibt oder gab es irgendwelche Probleme, der einzige Grund ist der persönliche Wunsch, mich in der nächsten Zeit mehr auf meine Familie konzentrieren zu können."

#DFB stimmt Wunsch von Sportdirektor Hansi Flick nach Vertragsauflösung zu. Mehr unter ➡️https://t.co/44dNGC84Su pic.twitter.com/5qpHHIjX4o — DFB (Verband) (@DFB) 16. Januar 2017

DFB-Präsident Reinhard Grindel meinte zum angestrebten Rücktritt des Sportdirektors: "Hansi Flick hat sich in den zehn Jahren beim DFB große Verdienste um den deutschen Fußball erworben. Wir lassen ihn nur schweren Herzens gehen, aber wir respektieren seinen persönlichen Wunsch."

Als Nachfolgelösung wurde zumindest vorübergehend Horst Hrubesch präsentiert, der bis zum Sommer 2016 für die U21-Nationalmannschaft und die Deutsche Olympiaauswahl verantwortlich war. Er soll die Amtsgeschäfte des DFB-Sportdirektors interimsmäßig ausführen.