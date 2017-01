Offiziell: Quiring unterschreibt in Rostock

Christopher Quiring trainierte bis vor wenigen Tagen noch bei Union

Jetzt ist es offiziell: Nachdem Christopher Quiring am vergangenen Freitag seinen Vertrag bei Union Berlin aufgelöst hat, verkündete Hansa Rostock am Montag die Verpflichtung des 26-Jährigen.

Quiring unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019 in Rostock, wo er die Rückennummer 22 erhält. "Wir hatten Christopher Quiring schon lange im Auge und haben uns ausgiebig mit ihm beschäftigt", sagte Hansas Sportvorstand René Schneider: "Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Erfahrung und Qualität sofort weiterhelfen kann. Er ist schnell, sehr dynamisch und kann auf beiden Außenbahnen oder hängende Spitze spielen - ist in der Offensive also vielseitig einsetzbar."

Quiring hatte seine gesamte Karriere zuvor in Berlin verbracht. Bei Union durchlief er alle Jugendmannschaften seit der D-Jugend und stieß 2010 zu den Profis, bei denen er zuletzt jedoch nicht mehr auf die gewünschten Einsatzzeiten kam.

"Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist. Ich lebe davon, auf dem Platz zu stehen und alles rauszuhauen", erklärte der Mittelfeldspieler: "Die Gelegenheit dazu hatte ich bei Union in dieser Saison kaum noch. Der FC Hansa hat sich sehr um mich bemüht und ich freue mich, nun in Rostock wieder Vollgas geben zu können."