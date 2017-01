Tuchel zu Ramos-Aus: "Wahnsinnig ungerne"

BVB-Coach Tuchel (r.) bedauert den Abgang von Ramos

Borussia Dortmund plant keinen Ersatztransfer für seinen abwandernden Stürmer Adrián Ramos.

"Nein, es ist nicht zwanghaft, dass wir diese Stelle eins zu eins noch in dieser Periode besetzen wollen", sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 6:1 im Testspiel beim Drittligisten SC Paderborn am Dienstag: "Es ist nicht so, dass wir selbst eine Idee haben."

Ein Transfer sei nicht unmöglich, betonte Tuchel. Er verwies jedoch auf Marco Reus, André Schürrle und Mario Götze als Alternativen im Angriff, bis Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang vom Afrika Cup in Gabun zurückkehrt: "Alle können das spielen."

Tuchel erklärte, er bedauere den - fast perfekten - Wechsel des Kolumbianers Ramos nach China zu Chongqing Lifan sehr. "Adrián hat in jeder Transferperiode seinen Wechselwunsch geäußert. Trotzdem hat er in allen seinen Einsätzen gemerkt, welch hohe Wertschätzung er bei der Mannschaft und mir genießt. Es ist sehr schade, ich gebe wahnsinnig ungerne Spieler ab. Wir sind schweren Herzens seinem Wunsch nachgekommen", sagte er.