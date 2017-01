St. Pauli leiht Møller Dæhli aus

Møller Dæhli trägt in der Rückrunde das Trikot des FC St. Pauli

Der Wechsel von Mats Møller Dæhli vom SC Freiburg zum FC St. Pauli ist perfekt.

Der 21 Jahre alte Nationalspieler Norwegens ist bereits im Trainingslager des abstiegsbedrohten Zweitligisten im spanischen Sotogrande eingetroffen und erhält einen Vertrag auf Leihbasis bis zum Saisonende, teilte der Kiezclub via Twitter mit.

#Dæhli: "Ich freue mich auf die Aufgabe beim #fcsp und möchte mit meinen Qualitäten helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen." #fcsp pic.twitter.com/Bjcnjlll4c — FC St. Pauli (@fcstpauli) 18. Januar 2017

"Mats ist vielseitig einsetzbar und verfügt über ein hohes Maß an Ballsicherheit", lobte Trainer Ewald Lienen den talentierten Mittelfeld- und Angriffsspieler. Manager Andreas Rettig fügte hinzu: "Er hat keine Zweifel daran gelassen, mit welcher Entschlossenheit er die Aufgabe bei uns annehmen möchte." Nach Angaben des Geschäftsführers und Interims-Sportchefs sind die Personalplanungen damit beendet.

Dritter Neuzugang im Winter

Møller Dæhli ist nach Lennart Thy (Ausleihe von Werder Bremen) und dem von Eintracht Frankfurt verpflichteten Johannes Flum der dritte namhafte Zugang des Tabellenletzten.

Vorzeitig beendet ist das Spanien-Trainingslager für Philipp Ziereis. Der in dieser Saison wiederholt durch Verletzungen zurückgeworfene Abwehrspieler musste Sotogrande krankheitsbedingt verlassen und ist zur weiteren Behandlung bereits nach Hamburg zurückgekehrt.

Der St. Pauli-Tross fliegt erst am Sonntag in die Hansestadt zurück. Das erste Punktspiel bestreiten die St. Paulianer am 29. Januar im heimischen Millerntor-Stadion gegen den VfB Stuttgart.