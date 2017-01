Grifo vor Bayern-Spiel: Brauchen "Sahnetag"

Vincenzo Grifo ist heiß auf das Spiel gegen den FCB

Das anstehende Duell mit Bayern München (am Freitag, 20:30 Uhr, im weltfussball-Liveticker) elektrisiert bereits ganz Freiburg. Jetzt hat der SCF-Leistungsträger Vincenzo Grifo über den Bundesliga-Auftakt und seine persönlichen Zielen gesprochen.

"Jeder weiß, welche Qualität die Bayern haben, und dass man einen Sahnetag braucht, um etwas zu holen. Wir wollen uns auf unserer Bilanz nicht ausruhen, keine Punkte verschenken", sagte Grifo im "kicker"-Interview und ergänzte: "Wir werden uns auch gegen die Bayern wehren und versuchen, Chancen zu erspielen."

Ohnehin sei das Duell mit dem Rekordmeister ein absolutes Saisonhighlight. "Das ist ein Traum von vielen Jungs, sich mit solchen Spielern messen zu dürfen, die schon so viel gewonnen haben. Das habe ich mir hart erarbeitet", freut sich Grifo auf das erste Spiel nach der Winterpause.

"In Freiburg brauchen wir alle Mann"

Überhaupt strotzt man im Breisgau momentan vor Selbstvertrauen. "Anfangs hatte ich meine Torbeteiligungen, zuletzt nicht mehr so. Dennoch bin ich stolz auf mich, weil ich viel geackert, gekämpft und gezeigt habe, dass ich auch defensiv mithalten kann. Zudem haben wir als Team in der Phase vor der Winterpause viele Punkte geholt, das muss im Vordergrund stehen. In Freiburg brauchen wir alle Mann", so der Italiener, der bisher bemerkenswerte zehn Torbeteiligungen in der Bundesliga verbuchen kann.

Besonders Christian Streich hob der Angreifer als Erfolgsgaranten hervor: "Es tut mir gut, wie jedem Spieler, wenn man das Vertrauen eines Trainers spürt. Es tut auf jeden Fall gut, wenn man klare Ansagen bekommt, sich Gedanken machen kann, was man verbessern muss." Das Vertrauen verhelfe dem Freiburger Top-Scorer nicht zuletzt zur nötigen Lockerheit.

Grifo in die Nationalelf?

In der Zukunft träumt Grifo sogar von einer Berufung für die Squadra Azzurra: "Ich weiß, dass sich die Italiener mit der Bundesliga beschäftigen. Ich mache mir aber nicht viel Druck, versuche zu bestätigen, was ich bisher geleistet habe. Dann hoffe ich auf einen Anruf."