FC Augsburg verlängert mit Duo

Jan Morávek (l.) hat seinen Vertrag beim FC Augsburg verlängert

Der FC Augsburg hat die im Sommer auslaufenden Verträge von Jan Morávek und Christoph Janker verlängert. Der tschechische Mittelfeldspieler Morávek unterzeichnete einen neuen Kontrakt bis Juni 2020, wie die Schwaben bekanntgaben.

Innenverteidiger Janker erhielt ein Arbeitspapier für eine weitere Saison bis 2018. "Wir freuen uns, dass wir auch in Zukunft auf diese beiden langjährigen FCA-Profis bauen können", wurde Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter zitiert.

Reuter lobte den 31 Jahre alten Janker als "absoluten Teamplayer". Über Morávek, der seit fünf Jahren bei den Fuggerstädtern spielt, sagte Reuter: "Er ist ein Spieler mit außergewöhnlichen fußballerischen Qualitäten, die uns in den nächsten Jahren gut tun werden."

"Ich bin ja schon einige Jahre beim FCA und meine Frau und ich fühlen uns hier so wohl, dass Augsburg schon eine zweite Heimat geworden ist. Daher freue ich mich, dass ich auch in den kommenden Jahren das FCA-Trikot tragen werde. Ich möchte helfen, dass wir unseren erfolgreichen Weg mit dem Team fortsetzen", sagte Morávek.

"Wir haben einen besonderen Teamgeist innerhalb der Mannschaft und des Vereins. Auch das Umfeld des Klubs ist wunderbar. Daher möchte ich auch in Zukunft Teil dieser Gemeinschaft sein. Sportlich wollen wir den FCA in der Bundesliga weiter etablieren, um unseren Fans auch in den nächsten Jahren Erstligafußball in Augsburg bieten zu können", erklärte Janker zu seiner Vertragsverlängerung.