Medien: Isak nur bis 2019 beim BVB

Jag vill tacka alla tränare och spelare som varit i min omgivning under min tid i AIK och ett stort tack till AIK som klubb för alla dessa år. Tack till alla AIK supportrar som tog emot mig med kärlek och respekt. AIK vore inte AIK utan er. Hoppas våra vägar möts i framtiden. Nu ser jag fram emot början på en ny resa i @bvb09 ! #AIK #BVB 💛

