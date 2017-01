Erfurt verlängert langfristig mit Kammlott

Carsten Kammlott bleibt Erfurt treu

Weichenstellung für die Zukunft: Rot-Weiß Erfurt hat den Vertrag mit Torjäger Carsten Kammlott vorzeitig bis Juni 2022 verlängert. Das teilte der Drittligist am Freitag mit. Ursprünglich lief der Kontrakt des 26-Jährigen noch bis 2018.

"Carsten ist ein Eigengewächs und ungemein wertvoll für uns. Wir sind froh, dass wir ihn so lange an uns binden können", erklärte Sportmanager Torsten Traub. Auch der Angreifer ist happy: "Rot-Weiß Erfurt ist ein Teil meines Lebens, auch weil ich in Thüringen zuhause bin und mich deshalb hier sehr wohl fühle".

Kammlott lief bislang 138-mal für Erfurt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse auf und erzielte dabei 52 Tore, davon acht in der laufenden Saison.