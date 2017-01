Mainz landet Transfercoup: Bojan Krkić kommt

Bojan Krkić spielt in der Rückrunde für den FSV Mainz 05

Kurz vor Ende der winterlichen Transferperiode ist dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ein regelrechter Coup auf dem Spielermarkt gelungen. Die Rheinhessen sicherten sich am Sonntag die Dienste von Bojan Krkić.

Die Mainzer bestätigten die Ausleihe des serbisch-stämmigen Spaniers.

Der 26-Jährige übernimmt die Trikotnummer 10 von Yunus Mallı, der vor wenigen Wochen in Richtung VfL Wolfsburg gewechselt war. Die Ausleihe von Krkićs Verein Stoke City ist zunächst bis zum Saisonende begrenzt.

Bojan Krkić hat bereits eine schillernde Karriere hingelegt. Der flexibel einsetzbare Offensivmann durchlebte die Jugendakademie des FC Barcelona, bei dem er auch zwischen 2007 und 2011 als Profi unter Vertrag stand. Insgesamt absolvierte er 164 Pflichtspiele für die Katalanen. Zweimal gewann Krkić mit Barcelona die Champions League. Zu dieser Zeit war die Ablösesumme für den Stürmer auf 100 Millionen Euro festgesetzt.

Weitere Vereinsstationen in der italienischen Serie A für die AS Rom und den AC Mailand sowie in der niederländischen Eredivisie für Ajax Amsterdam folgten, ehe er zur Spielzeit 2014/2015 zu Stoke City auf die Insel wechselte. Bis dato spielte er für Stoke 52 Mal in der Premier League und traf dabei 14 Mal.

Mainz-Sportdirektor Rouven Schröder zeigte sich begeistert vom neuen Hoffnungsträger bei den 05ern: "Bojan ist ein Spieler mit herausragender Vita, der sich ganz bewusst und mit voller Überzeugung auf das kommende halbe Jahr bei uns in der Bundesliga einlassen möchte. Die sportlichen und wirtschaftlichen Umstände waren gut, ihn für uns zu gewinnen und zu begeistern. Wir freuen uns über den sportlichen Mehrwert, den er unserem Kader bringt."

Trainer Schmidt voller Vorfreude

Auch Coach Martin Schmidt freut sich über den neuen klangvollen Namen im Kader: "In Bojan gewinnen wir einen spielstarken, torgefährlichen und kreativen offensiven Mittelfeldspieler mit herausragender fußballerischer Qualität, die er auf sämtlichen offensiven Spielpositionen einbringen kann. Ich freue mich auf die spannende Aufgabe, ihn und seine individuellen Möglichkeiten in den kommenden Monaten in unser Team zu integrieren."

Der 26 Jahre alte Stürmer selbst meinte bei seiner Vorstellung: "Für mich ist es eine Ehre, dass Mainz 05 mir die Möglichkeit gibt, mich in einer weiteren europäischen Top-Liga beweisen zu können. Ich freue mich auf die Mannschaft sowiedie Fans und darauf, den 05ern bald auf dem Platz zu helfen."