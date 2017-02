US-Coach Arena über Trump-Dekret: "Traurig"

Arena kritisiert Politik des neuen US-Präsidenten Trump

Deutliches Statement vom US-Nationalcoach: Bruce Arena hat die von Donald Trump verhängten Einreisebeschränkungen für Flüchtlinge und Muslime in sein Land als "traurig" bezeichnet.

"Wir reisen durch die Welt und treffen ganz verschiedene Menschen. Und wir stellen am Ende fest, dass sie alle wunderbare Menschen sind", sagte der Nachfolger von Jürgen Klinsmann der "Washington Post".

"Es gibt schlechte Menschen auf der Welt und in unserem Land, aber die klare Mehrheit der Menschen ist gut. Es ist großartig, wenn wir ihnen die Chance geben können, Teil unseres Landes zu sein", ergänzte der 65-Jährige, der den Sport als global ansieht. Er glaube nicht, dass auch nur ein Mitglied seines Teams die Maßnahmen von Trump als richtig ansehe.

Der neue US-Präsident hatte in der vergangenen Woche verfügt, dass Bürger aus dem Iran, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia, dem Jemen und dem Irak in den nächsten 90 Tagen nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.