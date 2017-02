Medien: Sevilla-Coach im Visier des BVB

Sevilla-Coach Jorge Sampaoli hat angeblich das Interesse des BVB auf sich gezogen

Nach Trainerstationen in Argentinien, Peru, Chile und Ecuador wagte Chiles langjähriger National-Coach Jorge Sampaoli im Sommer erstmals den Schritt in den europäischen Vereinsfußball - mit Erfolg. Unter der Regie des 56-Jährigen mauserte sich der Sevilla FC sogar zum ernsthaften Rivalen der Top-Klubs Real Madrid und FC Barcelona. Eine Entwicklung, die angeblich auch den BVB auf den Plan gerufen hat.

Laut der spanischen "as" sollen die Borussen mit dem Gedanken spielen, Sampaoli als Nachfolger für den zuletzt in die Kritik geratenen Thomas Tuchel zu verpflichten. Der Argentinier besitzt in Sevilla demnach zwar noch einen Kontrakt bis Ende Juni 2019, könnte allerdings wechseln, wenn eine fixe Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro gezahlt wird.

Eine Summe, die auf den ersten Blick recht niedrig und daher unrealistisch wirkt, die sich der Erfolgstrainer aber eventuell durchaus mit Bedacht zusichern ließ.

Chile-Abschied aus der eigenen Tasche?

Bei seinem Abschied von der chilenischen Nationalmannschaft Anfang 2016 soll Sampaoli selbst einen Teil der damals nicht geringen Ablöse von kolportierten 5,8 Millionen Euro an den Verband gezahlt haben, um das Engagement seinerseits zu beenden. Mit der verhältnismäßig niedrigen Ablöse könnte der Dritte der Welttrainer-Wahl 2015 den Grundstein für eine gegebenenfalls ungleich günstigere Wiederholung gelegt haben.

Dennoch darf man das nicht weiter untermauerte Gerücht der spanischen Presse durchaus hinterfragen. Sevilla wird sich nach der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte wohl kaum kampflos von seinem Coach trennen und ein Tuchel-Abschied bei BVB ist ebenfalls noch nicht beschlossene Sache. Zudem soll mit dem FC Barcelona ein weiteres Team um Sampaoli buhlen, das sicher nicht weniger reizvoll ist.