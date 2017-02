Elfer-Held: "Wollte pünktlich nach Hause"

Lukáš Hrádecký war Frankfurts Pokal-Held gegen Hannover 96

Für Nico Kovač war der gehaltene Elfmeter seines Torwarts Lukáš Hrádecký keine Überraschung. "Wir hatten mit Salif Sané den richtigen Schützen ausgeguckt. Und auch dessen Ecke - die linke", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 2:1 (0:0)-Pokalsieg beim Zweitligisten Hannover 96 mit einem listigen Zwinkern in den Augen.

Der Schlussmann der Hessen parierte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Strafstoß des Senegalesen bravourös und ersparte damit sich und seinen Mitspielern eine Verlängerung. Der Finne meinte nur trocken: "Ich wollte einfach pünktlich nach Hause."

Spiel gedreht, Elfmeter gehalten - Eintracht erreicht Viertelfinale https://t.co/q5EyrZysw0 pic.twitter.com/wRqaunJ9rt — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 8. Februar 2017

Im Viertelfinale erwartet die Frankfurter nun den nächsten Zweitligisten. Am 28. Februar gastiert Arminia Bielefeld bei der Eintracht.

Endlich ist das Viertelfinale ausgelost! Unsere #sge spielt zuhause gegen Zweitligist Arminia Bielefeld! Termin: 28.2. oder 1.3. #sge — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 8. Februar 2017

Die Niedersachsen können sich nach dieser Niederlage ganz auf die sofortigen Wiederaufstieg in Liga eins konzentrieren. "Nur das zählt für uns", sagte 96-Kapitän Manuel Schmiedebach. Zeit zur Regeneration bleibt genug, denn erst am Montag (20:15 Uhr) kommt der VfL Bochum in die WM-Arena am Maschsee.