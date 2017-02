Kalou: Hertha oder China? Verhandlungen laufen

Salomon Kalou soll bei der Hertha den Vertrag verlängern

Hertha BSC Berlin verhandelt mit Salomon Kalou über eine mögliche Vertragsverlängerung. Sein bisheriges Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Das Trainerteam der Hauptstädter wurde derweil bereits langfristig gebunden.

Die Verantwortlichen der Hertha sind seit Kalous Rückkehr vom Afrika Cup in Gesprächen mit dem Stürmer. Im Raum steht wohl ein Angebot über zwei weitere Jahre, wie der "kicker" berichtet. Trainer Pál Dárdai hatte sich zuvor in der "Bild" für einen Verbleib des Angreifers stark gemacht. "Er weiß, was er an Hertha und an mir hat. Bei mir hat er immer gespielt, wenn er fit war", so Dárdai.

Kalous Berater Jan de Visser hatte erklärt, dass "Hertha unser erster Ansprechpartner" sei. Kalou könne sich einen Verbleib in Berlin sehr gut vorstellen. Allerdings sollen ihm auch Anfragen aus China vorliegen. Der Ausgang der Gespräche ist völlig offen.

Trainerteam verlängert - Haraguchi erwägt Beraterwechsel

Pál Dárdai kann sich derweil über die Vertragsverlängerungen seines Co-Trainers Rainer Widmayer und von Torwarttrainer Zsolt Petry freuen. Beide Verträge wäre im Juli ausgelaufen und wurden bis 2019 ausgedehnt. Dárdais Vertrag soll demnächst ebenso wie der vom zweiten Co-Trainer Admir Hamzagić per Option und ein Jahr verlängert werden.

Mittelfeldspieler Genki Haraguchi will ebenfalls gerne verlängern, aber die Verhandlungen stocken. In der kommenden Woche sollen weitere Gespräche stattfinden. Dann wird möglicherweise schon ein neuer Berater des Japaners am Tisch sitzen. Haraguchi will sich von seinem derzeitigen Berater trennen. Der Vertrag von Haraguchi bei Hertha BSC ist bis 2018 gültig.