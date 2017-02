BVB-Flirt Williams: "Bilbao meine erste Option"

Iñaki Williams (l.) lässt seine Zukunft bei Athletic Bilbao offen

Borussia Dortmund, Liverpool, Juventus Turin: Die Liste der Vereine, die an Iñaki Williams von Athletic Bilbao interessiert sein sollen ist mehr als prominent besetzt. Nun hat der Stürmer selbst Stellung bezogen. "Täglich gibt es neue Meldungen, aber ich bleibe ruhig", sagte der Umworbene im Interview mit dem spanischen Sportportal "Sportium".

Das große Interesse aus dem Ausland sei für den 22-Jährigen letztlich nur ein Spiegel dafür, dass man mit seinen Leistungen in der spanischen Liga zufrieden ist. Das Vertrauen, das der Verein aus dem Baskenland in den Stürmer hineinsetzt, wolle Williams auf jeden Fall zurückzahlen: "Wenn ich eines Tages gehen sollte, werde ich sehr ehrlich zu Athletic sein. Der Verein hat mir alles gegeben und ist zurzeit meine erste Option."

Sollten Angebote ins Haus flattern, wolle er "selbst mit Athletic sprechen". Schließlich sei der Klub sein "Zuhause": "Ich habe einen gültigen Vertrag. Zunächst würde ich mit dem Präsidenten sprechen. Mit ihm habe ich ein gutes Verhältnis", so der Rechtsfuß weiter. Sein Arbeitspapier im Baskenland geht noch bis zum Sommer 2021. Inbegriffen ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro.

In seiner sportlichen Entwicklung wolle sich der 22-Jährige derweil keine Grenzen setzen: "Ich weiß, wo ich hin möchte. Ich arbeite, um für die U21-Nationalmannschaft fit zu sein. Was danach passiert, werden wir sehen", blickt Williams in seine mögliche Zukunft in der spanischen Nationalelf: "Hoffentlich kann ich schon morgen dazugehören."